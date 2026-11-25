На дне озера Невшатель в Швейцарии археологи обнаружили около 1 200 предметов, пролежавших под водой тысячелетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, артефакты удалось найти благодаря аэрофотосъемке в ноябре 2024 года. По оценкам специалистов, груз оказался на дне озера между 20 и 50 годами нашей эры. Предметы могли предназначаться для римских солдат, находившихся на северной границе империи. Особую ценность находке придает ее сохранность и разнообразие.

Археологи обнаружили сотни керамических сосудов, римский меч в ножнах, амфоры с оливковым маслом из Испании и плетеную корзину с шестью сосудами.

Некоторые предметы сохранили расположение, в котором их упаковали для перевозки. При этом денежная стоимость артефактов пока не определена.

Сам корабль найти не удалось. Предметы извлекли во время экспедиций в 2025 и 2026 годов. Сейчас артефакты проходят консервацию и изучение. В 2027 году в археологическом музее Латениум планируют выставить все предметы.

А на побережье Уэльса исследователям удалось открыть латунный кодовый замок, который более четырех столетий пролежал под песком после кораблекрушения.