Житель Великобритании Гарри Тёрнер с 1999 года удерживает титул обладателя самой эластичной кожи по версии Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Известно, что впервые он установил рекорд 16 октября 1998 года на съемках программы Guinness World Records: Primetime. Тогда ему удалось растянуть кожу на животе на шесть дюймов (около 15,2 сантиметра).

Всего год спустя он побил собственный рекорд: растянул кожу на животе на 6,25 дюйма (15,8 сантиметра). С тех пор никому не удалось превзойти его достижение.

О том, как ему это удается, рассказали сотрудники Книги рекордов.

Как оказалось, у Гарри редкое заболевание – синдром Элерса – Данлоса (СЭД). Это группа наследственных нарушений, которые влияют на соединительную ткань кожи, связок и внутренних органов.

Из-за заболевания коллаген, который обычно придает коже прочность и определяет ее эластичность, работает неправильно. В результате кожа становится чрезмерно эластичной, а суставы – подвижными.

В тяжелых случаях синдром может приводить к серьезным осложнениям, в том числе разрывам кровеносных сосудов. При этом проявления заболевания у разных людей отличаются: от легких симптомов до тяжелых состояний, значительно влияющих на качество жизни.

Рассказывая о том, как обнаружил свою необычную особенность, Гарри вспоминал, что ему было около восьми лет. Однажды в школе он потянул кожу на руке и спросил сидевшего рядом друга: "Ты так можешь?". Тот ответил отрицательно. Тогда мальчик и понял, что его способность необычна.

По словам рекордсмена, растягивать кожу ему не больно.

Необычная особенность помогла британцу установить и другой рекорд – по количеству прищепок, закрепленных на лице. Последний раз он добился этого в 2013 году на съемках программы Rekorlar Dunyasi в Стамбуле (Турция), разместив на лице 161 прищепку.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество прыжков через скакалку в шлепанцах за одну минуту – 249. Такой рекорд установил индонезийский атлет Тиджи Прахьюди Муджоно в честь выхода Книги рекордов Guinness World Records 2026.