15,8 сантиметра и 161 прищепка: британец удерживает необычные рекорды Гиннесса почти 30 лет
Известно, что впервые он установил рекорд 16 октября 1998 года на съемках программы Guinness World Records: Primetime. Тогда ему удалось растянуть кожу на животе на шесть дюймов (около 15,2 сантиметра).
Всего год спустя он побил собственный рекорд: растянул кожу на животе на 6,25 дюйма (15,8 сантиметра). С тех пор никому не удалось превзойти его достижение.
О том, как ему это удается, рассказали сотрудники Книги рекордов.
Как оказалось, у Гарри редкое заболевание – синдром Элерса – Данлоса (СЭД). Это группа наследственных нарушений, которые влияют на соединительную ткань кожи, связок и внутренних органов.
Из-за заболевания коллаген, который обычно придает коже прочность и определяет ее эластичность, работает неправильно. В результате кожа становится чрезмерно эластичной, а суставы – подвижными.
В тяжелых случаях синдром может приводить к серьезным осложнениям, в том числе разрывам кровеносных сосудов. При этом проявления заболевания у разных людей отличаются: от легких симптомов до тяжелых состояний, значительно влияющих на качество жизни.
Рассказывая о том, как обнаружил свою необычную особенность, Гарри вспоминал, что ему было около восьми лет. Однажды в школе он потянул кожу на руке и спросил сидевшего рядом друга: "Ты так можешь?". Тот ответил отрицательно. Тогда мальчик и понял, что его способность необычна.
По словам рекордсмена, растягивать кожу ему не больно.
Необычная особенность помогла британцу установить и другой рекорд – по количеству прищепок, закрепленных на лице. Последний раз он добился этого в 2013 году на съемках программы Rekorlar Dunyasi в Стамбуле (Турция), разместив на лице 161 прищепку.
Ранее сообщалось, что наибольшее количество прыжков через скакалку в шлепанцах за одну минуту – 249. Такой рекорд установил индонезийский атлет Тиджи Прахьюди Муджоно в честь выхода Книги рекордов Guinness World Records 2026.