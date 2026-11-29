В понедельник, 30 ноября, в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге начнется судебный процесс над бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте. Его обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных в рамках масштабной антинаркотической кампании, сообщает Zakon.kz.

81-летний бывший президент находится под стражей в Нидерландах. В прошлом году его арестовали в Маниле и доставили в Гаагу. Дутерте станет первым азиатским лидером, представшим перед МУС, пишет The Guardian.

Дутерте был избран президентом в 2016 году, пообещав жесткую борьбу с преступностью. После прихода к власти он развернул масштабную кампанию против наркотиков, в ходе которой, по официальным данным филиппинской полиции, погибли более шести тысяч человек. Независимые организации утверждают, что реальное число жертв значительно выше.

Судьи предварительной палаты МУС ранее пришли к выводу, что существуют веские основания полагать, что Дутерте несет ответственность за убийства и покушения на убийство в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население.

Защита бывшего президента утверждает, что его жесткие публичные высказывания носили преувеличенный и риторический характер. Обвинение, напротив, настаивает, что его заявления были воплощены в жизнь.

Ожидается, что судебный процесс будет длительным. Заседания будут проходить по четыре часа в день, а сторона обвинения намерена вызвать около 100 свидетелей.

Правозащитные организации и семьи погибших приветствовали начало судебного разбирательства, рассчитывая на привлечение виновных к ответственности.

В октябре популярный вулкан Тааль на Филиппинах выбросил огромный столб пепла.