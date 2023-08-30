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Какие элементы обнаружил на поверхности Луны индийский аппарат

Луна Фото: freepik
Индийский луноход подтвердил наличие серы и обнаружил несколько других элементов вблизи южного полюса Луны во время поиска признаков замерзшей воды почти через неделю после своей посадки, сообщает Zakon.kz.

Лазерно-индуцированный спектроскоп марсохода также обнаружил на поверхности Луны алюминий, железо, кальций, хром, титан, марганец, кислород и кремний, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в сообщении на своем веб-сайтe, пишет ABC News.

Луноход спустился по трапу спускаемого аппарата индийского космического корабля после приземления в прошлую среду возле южного полюса Луны. Ожидается, что марсоход Chandrayan-3 будет проводить эксперименты в течение 14 дней.

После получения первых данных с лунохода ученые заявили, что представления о Южном полюсе Луны во многом оказались неожиданными. Так, температура на поверхности достигает 70 градусов по Цельсию вместо 20-30, как предполагалось ранее.

Он также ищет признаки замерзшей воды, которая могла бы помочь будущим миссиям астронавтов в качестве потенциального источника питьевой воды или для производства ракетного топлива.

Марсоход также будет изучать атмосферу Луны и сейсмическую активность, сообщил председатель ISRO.

Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи Южного полюса Луны. Ранее планировала прилуниться российская станция "Луна-25", но в итоге потерпела крушение.

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