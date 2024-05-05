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Астрономы напомнили о сегодняшнем звездопаде, который можно увидеть невооружённым глазом

Астрономы напомнили о сегодняшнем звездопаде, который можно увидеть невооружённым глазом, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 02:55 Фото: pixabay
Ученые сообщили о пике Майских Акварид в ночь с 5 на 6 мая 2024 года. По информации Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час, передает Zakon.kz.

Майские Аквариды – красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет – в 2061 году.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока и составляет почти 66 км/сек.

Ранее в ночь на 22 апреля земляне могли наблюдать пик первого весеннего звездопада – Лириды.

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