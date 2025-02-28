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Наука и технологии

В Казахстане 1 марта стартует ЕНТ

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:21 Фото: Национальный центр тестирования
Прием заявлений для участия в мартовском едином национальном тестировании (ЕНТ) завершен. Пройти тестирование изъявили желание 163 тысячи человек. ЕНТ состоится с 1 марта по 6 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Национальном центре тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) уточнили, что в этом ЕНТ участвуют следующие лица:

  • зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,
  • выпускники школ прошлых лет и колледжей,
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана,
  • обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Примечательно, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

"Подать на апелляцию абитуриенты могут в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции".Национальный центр тестирования МНВО РК

Также отмечено, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Всего количество заданий на ЕНТ – 120.

В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

На тестирование выделяется 4 часа (240 минут).

Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

В Центре напомнили, что 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.

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Ранее Центр обращался к выпускникам колледжей. Им напомнили, что с 2019 года все выпускники колледжей сдают единое национальное тестирование (ЕНТ) и что сейчас комплексного тестирования абитуриентов (КТА) нет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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