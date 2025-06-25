Пилот рассказал, как летчики справляются с 30-часовыми перелетами

В прошлые выходные американские бомбардировщики B-2A Spirit совершили 37-часовой беспосадочный полет, преодолев более 11 тысяч километров, чтобы нанести авиаудар по ядерной инфраструктуре Ирана, сообщает Zakon.kz.

Экс-пилот бомбардировщика B-52, недавно окончивший школу переподготовки пилотов B-2, капитан Крис Бек рассказал журналисту издания Defense News, как готовится к длительным миссиям, которые составляют 30 и более часов.

Он старается не спать большую часть полета, чтобы быть готовым выполнить любую необходимую задачу. Но у пилотов B-2 в этом отношении почти нет выбора. B-52 пилотирует экипаж из пяти человек: два пилота, два штурмана и один офицер радиоэлектронной борьбы. На B-2 все задачи делят между двумя пилотами, что оставляет меньше времени на отдых, который возможен в основном в периоды дозаправок самолета в воздухе.

Бек отметил важность поддержания водного баланса и сказал, что берет с собой на борт бутылки с водой и газированный напиток Gatorade. Кроме того, он старается хорошо отдохнуть перед миссией, выспаться. На борту летчик питается легкими закусками, которые дают ему возможность чувствовать себя счастливее.

Ранее выяснилось, что три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке.