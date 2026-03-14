Первая продолжительная магнитная буря весны началась на Земле – ученые

На Земле с ночи 14 марта продолжается первая продолжительная магнитная буря этой весны. Ее вызвало резкое усиление солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря отличается устойчивостью: на протяжении девяти часов ее уровень держится на отметке G1.7, что соответствует событию средней силы.

Скорость солнечного ветра сейчас достигает около 700 км/с при обычных значениях 300-400 км/с. То есть показатель вырос почти в два раза и пока не демонстрирует признаков снижения. По этой причине геомагнитные возмущения могут продолжаться – изначально их прогнозировали на два-три дня. При этом в ближайшие часы возможна временная стабилизация.

Магнитные бури такого уровня способны влиять на работу энергетических систем и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных регионах их воздействие, как правило, остается слабым.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Это вторая магнитная буря в марте и первая заметная в этом месяце. Предыдущая произошла 4 марта и была кратковременной. С начала 2026 года уже зафиксировано 17 дней с магнитными бурями – около 23% времени. Для сравнения, в прошлом году, который считался самым геомагнитно активным за десятилетие, этот показатель составлял 19%. Таким образом, текущий год пока идет по рекордному графику.

Ранее ученые предупреждали, что с 13 марта ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформировавшейся корональной дыры.