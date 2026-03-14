Первая продолжительная магнитная буря весны началась на Земле – ученые
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря отличается устойчивостью: на протяжении девяти часов ее уровень держится на отметке G1.7, что соответствует событию средней силы.
Скорость солнечного ветра сейчас достигает около 700 км/с при обычных значениях 300-400 км/с. То есть показатель вырос почти в два раза и пока не демонстрирует признаков снижения. По этой причине геомагнитные возмущения могут продолжаться – изначально их прогнозировали на два-три дня. При этом в ближайшие часы возможна временная стабилизация.
Магнитные бури такого уровня способны влиять на работу энергетических систем и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных регионах их воздействие, как правило, остается слабым.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Это вторая магнитная буря в марте и первая заметная в этом месяце. Предыдущая произошла 4 марта и была кратковременной. С начала 2026 года уже зафиксировано 17 дней с магнитными бурями – около 23% времени. Для сравнения, в прошлом году, который считался самым геомагнитно активным за десятилетие, этот показатель составлял 19%. Таким образом, текущий год пока идет по рекордному графику.
Материал по теме
Ранее ученые предупреждали, что с 13 марта ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформировавшейся корональной дыры.