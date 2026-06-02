Учитель из Казахстана получила престижную мировую премию

Преподаватель специальных дисциплин Высшего педагогического колледжа имени Б. Ахметова Павлодарской области Гульмира Мешитбаева стала обладателем престижной премии INSPIRATION AWARD международного профессионального конкурса ETF New Learning Award 2026, сообщает Zakon.kz.

ETF New Learning Award представляет собой международную инициативу, направленную на выявление и распространение передовых практик в сфере образования. Конкурс предоставляет педагогам из разных стран возможность обмениваться опытом и демонстрировать эффективные образовательные решения.

По данным Министерства просвещения, на конкурс Гульмира Мешитбаева представила опыт применения SCAFFOLD-карт в подготовке студентов специальности "Начальное образование".

Данная методика позволила студентам эффективно использовать цифровые технологии. В результате они разработали образовательные проекты и сайты, включающие видеоматериалы и задания различного уровня сложности.

В итоге международные эксперты высоко оценили опыт казахстанского педагога.

По итогам конкурса работа была удостоена премии INSPIRATION AWARD в номинации "Расширение возможностей учителей посредством использования инструментов Scaffold". Гульмира Мешитбаева также получила возможность представить свой опыт на международной конференции, которая пройдет в Брюсселе.

