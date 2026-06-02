Учитель из Казахстана получила престижную мировую премию
ETF New Learning Award представляет собой международную инициативу, направленную на выявление и распространение передовых практик в сфере образования. Конкурс предоставляет педагогам из разных стран возможность обмениваться опытом и демонстрировать эффективные образовательные решения.
По данным Министерства просвещения, на конкурс Гульмира Мешитбаева представила опыт применения SCAFFOLD-карт в подготовке студентов специальности "Начальное образование".
Данная методика позволила студентам эффективно использовать цифровые технологии. В результате они разработали образовательные проекты и сайты, включающие видеоматериалы и задания различного уровня сложности.
В итоге международные эксперты высоко оценили опыт казахстанского педагога.
По итогам конкурса работа была удостоена премии INSPIRATION AWARD в номинации "Расширение возможностей учителей посредством использования инструментов Scaffold". Гульмира Мешитбаева также получила возможность представить свой опыт на международной конференции, которая пройдет в Брюсселе.
