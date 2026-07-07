После 140 вспышек на Солнце и мощной магнитной бури ученые сообщили хорошую новость

Всплеск солнечной активности начала июля 2026 года завершен, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 июля, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен – №4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие".

Хотя, как отметили ученые, за этот период на Солнце было зарегистрировано исключительно большое число вспышек (около 140), всплеск активности объективно прошел по мягкому сценарию.

"За две недели произошло только 2 вспышки высшего балла, причем в обоих случаях речь шла о событиях, мощность которых находилась на нижней границе соответствующего класса. В активе Солнца за этот период оказалась также магнитная буря 4 июля, ставшая второй по силе в этом году". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, в настоящее время оба активных центра вращением Солнца уведены на его обратную сторону, откуда не имеют никакой возможности влиять на Землю.

"Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20-21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что с уходом обоих центров вспышечная активность, как и ожидалось, резко пошла на спад.

Как добавили ученые, за последние 20 часов на Солнце не зарегистрировано ни одной вспышки.

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