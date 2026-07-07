#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

После 140 вспышек на Солнце и мощной магнитной бури ученые сообщили хорошую новость

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:33 Фото: Telegram/lpixras
Всплеск солнечной активности начала июля 2026 года завершен, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 июля, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен – №4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие".

Хотя, как отметили ученые, за этот период на Солнце было зарегистрировано исключительно большое число вспышек (около 140), всплеск активности объективно прошел по мягкому сценарию.

"За две недели произошло только 2 вспышки высшего балла, причем в обоих случаях речь шла о событиях, мощность которых находилась на нижней границе соответствующего класса. В активе Солнца за этот период оказалась также магнитная буря 4 июля, ставшая второй по силе в этом году".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, в настоящее время оба активных центра вращением Солнца уведены на его обратную сторону, откуда не имеют никакой возможности влиять на Землю.

"Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20-21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что с уходом обоих центров вспышечная активность, как и ожидалось, резко пошла на спад.

инфографика, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:33

Фото: Telegram/lpixras

Как добавили ученые, за последние 20 часов на Солнце не зарегистрировано ни одной вспышки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:33
Одна из сильнейших магнитных бурь года обрушилась на Землю

6 июля 2026 года сообщалось, что на Солнце зафиксировали рекордное за два года количество вспышек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:01, Сегодня
Новая правовая система позволяет Токаеву баллотироваться на выборах
Солнце, вспышка, ученые, космос, магнитные бури
19:28, 04 февраля 2026
Мощные вспышки произошли на Солнце: магнитные бури надвигаются на Землю
Магнитных бурь не будет до конца июня - прогноз ученых
04:42, 06 июня 2024
Магнитных бурь не будет до конца июня – прогноз ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сакен Бибосынов
14:26, Сегодня
"Федерация решит": Сакен Бибосынов о своём участии на Азиатских играх в Японии
&quot;Это не его вина&quot;: наставник Бельгии об оскандалившемся форварде сборной США Балогуне
14:02, Сегодня
"Это не его вина": тренер Бельгии Гарсия об оскандалившемся игроке сборной США Балогуне
&quot;Меня сейчас стошнит!&quot;: Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
13:46, Сегодня
"Меня сейчас стошнит!": Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
Сакен Бибосынов
13:23, Сегодня
Сакен Бибосынов высказался о будущем в профи-боксе после отмены титульного боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: