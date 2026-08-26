"Осетровая Луна": когда казахстанцы увидят необычное затмение

В 2026 году традиционное летнее полнолуние под названием "Осетровая Луна" совпадет с затмением. Тень Земли закроет до 96% диска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, астрономическое явление можно будет наблюдать в течение трех ночей подряд: с вечера 27 августа 2026 года до утра 29 августа 2026 года. При этом полностью освещенный спутник появится над горизонтом после заката, а максимальная фаза наступит 28 августа. С Земли диск будет выглядеть одинаково полным все это время.

Казахстанцы смогут увидеть необычное явление в 9:12 28 августа.

В этот момент тень Земли практически полностью закроет лунный диск, и спутник окрасится в насыщенный медно-красный цвет.

Эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров полагает, что процесс частичного погружения в тень будет виден невооруженным глазом на протяжении нескольких часов. Благодаря высокой яркости спутника наблюдать за ним можно даже при дневном и искусственном освещении.

"Августовское полнолуние с покрытием почти всего диска случается нечасто. Ближайшее полное лунное затмение, когда Луна целиком уйдет в тень, произойдет только 31 декабря 2028 года. Так что даже если вы не попадете в идеальную зону видимости, просто взглянуть на небо уже стоит. "Осетровая Луна" сама по себе красивое зрелище, а если повезет с погодой и местоположением, вы станете свидетелем редкого небесного явления, когда спутник Земли на время окрасится в багровые тона", – отметил Евгений Бурмистров.

Августовское полнолуние называют "Осетровой Луной" из-за традиций коренных народов Северной Америки, живших в районе Великих озер. В конце лета там начинался период активного вылова озерного осетра – крупнейшей пресноводной рыбы континента. Люди связывали августовское полнолуние с богатым уловом, достатком и удачным завершением сезона.

Также ожидается, что 28 августа начнутся магнитные бури, которые продлятся несколько дней. Врачи рассказали, чего ожидать метеозависимым людям в это время.