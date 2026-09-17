Может унести: ученые назвали самые ветреные места Земли

Что общего у столицы Новой Зеландии, российского города на побережье Черного моря и Антарктиды? Все они регулярно попадают в рейтинги самых ветреных мест планеты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Моя Планета, "ветреность" – понятие не только про скорость. Это еще и про устойчивые ветровые режимы, локальные эффекты рельефа и даже про то, как метеорологи вообще решают, какое место считать самым ветреным.

В этом рейтинге собраны места в мире, где почти всегда бушует ветер.

Самый ветреный город на Земле: Веллингтон, Новая Зеландия

Веллингтон часто называют самым ветреным городом в мире из‑за средней скорости ветра и самого сильного зафиксированного порыва. На уровне земли, где неровности рельефа создают своего рода укрытия, среднегодовые показатели варьируются в районе 5,4 м/с. Однако анемограф на горе Каукау фиксирует среднюю скорость в 12 м/с. Самый сильный порыв, когда‑либо зарегистрированный в Веллингтоне – 56 м/с – был зафиксирован именно на этом холме. Веллингтон использует ветра себе на пользу. Их применяют для получения чистой энергии.

Самый быстрый катабатический ветер: Антарктида

В Антарктиде зафиксирован мировой рекорд Гиннесса по скорости катабатического ветра (ветра, спускающегося по склону) – 75 м/с. Его зарегистрировали в 1912 году на мысе Денисон в заливе Содружества. Среднесуточная максимальная скорость ветра в регионе составляет 20 м/с – это уже штормовая сила (более 17,4 м/с).

Самая высокая зарегистрированная скорость ветра: остров Барроу, Австралия

В настоящее время остров Барроу удерживает рекорд Гиннесса по самой высокой зарегистрированной скорости ветра, не связанной с торнадо. Во время тропического циклона "Оливия" в 1996 году автоматическая метеостанция на этом участке северо‑западного побережья Западной Австралии зафиксировала ветер скоростью 113 м/с. Циклоны – это штормы, похожие на ураганы, которые формируются в Тихом океане.

Город Певек: родина легендарного чукотского "южака"

"Южак" – один из самых мощных местных ветров в мире. Его средняя скорость составляет около 40 м/с, а порывы в районе Певека могут достигать невероятных 80 м/с. Главная причина силы южака – особый рельеф местности. Певек стоит у подножия горного хребта, который тянется вдоль побережья Чаунской губы. Когда воздушные массы подходят к этим сопкам, они вынуждены переваливать через гребень.

Бора у моря: региональная особенность Новороссийска

Новороссийск знают не только по морским пейзажам и портовой жизни – здесь живет один из самых грозных ветров России. Его зовут бора, и он умеет за считанные часы превратить обычный зимний день в штормовое испытание. Скорость ветра при боре нередко переваливает за 40 м/с, а в отдельных случаях доходит до 60 м/с – это уже уровень урагана. Но самое поразительное: рождается эта стихия не над океаном, а буквально "стекает" с гор.

Ранее мы сообщали, что в 16 областях Казахстана на 17 сентября объявили штормовое предупреждение.