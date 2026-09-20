Ученые назвали птицу с самым приятным для человека пением

Ученые выяснили, какие особенности птичьего пения делают его особенно приятным для человеческого слуха. Для этого добровольцам предложили оценить голоса более сотни видов птиц, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии предложили 84 добровольцам прослушать записи голосов 123 видов диких птиц. Участники оценивали, насколько приятным им кажется каждый звук.

Черный дрозд (Turdus merula) набрал в среднем 4,52 балла из 5. Следом расположились европейский щегол – 4,26, малиновка – 4,04 и синица – 3,92. Наименьшую оценку получила сипуха – 1,32 балла: ее голос представляет собой резкий хриплый крик.

Анализ показал, что людям чаще нравятся более тихие птичьи голоса с относительно узким частотным диапазоном. При этом неожиданно привлекательнее оказались более сложные вокализации, а не простые и повторяющиеся звуки. Опыт наблюдения за птицами практически не влиял на предпочтения участников, пишет CNN.

Авторы подчеркивают, что универсальной формулы красивого птичьего пения пока нет. На восприятие влияет сочетание нескольких характеристик – частоты, громкости и диапазона звука. Ученым также предстоит выяснить, одинаковы ли подобные предпочтения у людей из разных стран и культур.

Исследователи считают, что результаты в перспективе могут пригодиться при проектировании парков и городских зеленых зон: при создании комфортной звуковой среды можно учитывать не только уровень шума, но и естественные звуки природы.

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