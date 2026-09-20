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Наука и технологии

Ученые назвали птицу с самым приятным для человека пением

птица, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 10:12 Фото: magnific
Ученые выяснили, какие особенности птичьего пения делают его особенно приятным для человеческого слуха. Для этого добровольцам предложили оценить голоса более сотни видов птиц, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии предложили 84 добровольцам прослушать записи голосов 123 видов диких птиц. Участники оценивали, насколько приятным им кажется каждый звук.

Черный дрозд (Turdus merula) набрал в среднем 4,52 балла из 5. Следом расположились европейский щегол – 4,26, малиновка – 4,04 и синица – 3,92. Наименьшую оценку получила сипуха – 1,32 балла: ее голос представляет собой резкий хриплый крик.

Анализ показал, что людям чаще нравятся более тихие птичьи голоса с относительно узким частотным диапазоном. При этом неожиданно привлекательнее оказались более сложные вокализации, а не простые и повторяющиеся звуки. Опыт наблюдения за птицами практически не влиял на предпочтения участников, пишет CNN.

Авторы подчеркивают, что универсальной формулы красивого птичьего пения пока нет. На восприятие влияет сочетание нескольких характеристик – частоты, громкости и диапазона звука. Ученым также предстоит выяснить, одинаковы ли подобные предпочтения у людей из разных стран и культур.

Исследователи считают, что результаты в перспективе могут пригодиться при проектировании парков и городских зеленых зон: при создании комфортной звуковой среды можно учитывать не только уровень шума, но и естественные звуки природы.

Алматинцы все чаще замечают, что голуби стали слишком уверенно себя чувствовать рядом. Птицы бесстрашно подходят к людям, толкаются у мусорных баков и заполняют дворы. Горожане считают, что птиц стало больше. Орнитолог объяснил Zakon.kz, так ли это и при чем здесь любовь людей к подкормке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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