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Наука и технологии

Магнитное поле Земли начнет "раскачиваться": чего ждать в ночь на 20 октября

Солнце, корональная дыра, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:51 Фото: Telegram/lpixras
В ночь с понедельника на вторник (с 19 на 20 октября 2026 года) ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Краткосрочное, продолжительностью 10-15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября. Как показывают расчеты, планету все же зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой, находящейся сейчас на диске Солнца. Область дыры хорошо видна на поступающих из космоса снимках Солнца как темный участок солнечной короны длиной около миллиона километров, простирающийся от южного полюса Солнца почти до его экватора. Наиболее быстрые и плотные потоки вещества из области дыры при таком расположении должны пройти ниже плоскости вращения планет. Еще несколько дней назад казалось, что этим и обойдется и высокоскоростной солнечный ветер вообще не поднимется до плоскости планетных орбит, но на данный момент математические оценки показывают, что планету все же заденет краем".
прогноз магнитных бурь, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:51

Фото: Telegram/lpixras

По данным ученых, "событие ожидается слабым, и в пике солнечной активности, скорее всего, не удостоилось бы даже краткого упоминания".

"Но пик прошел, и на текущем вяло тлеющем Солнце оно выглядит уже заметным. С вероятностью около 50% возмущениями (желтый уровень) не ограничится, и магнитное поле за сегодня и завтра может раскачаться до слабой магнитной бури. Ночное время события благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны. Главное, чтобы было что наблюдать, – пока все вышенаписанное носит лишь предварительный характер".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Также ученые отметили, что на момент написания сообщения признаков вхождения планеты в поток плазмы из корональной дыры нет.

Плотность солнечного ветра, по прогнозу, должна начать расти уже в ближайшие несколько часов.

Ученые уточнили, что вспышечная активность сохраняется на умеренно повышенном уровне.

Довольно высока вероятность вспышек уровня M, но в то же время прямых угроз для Земли не видно. Считается, что для по-настоящему сильных вспышек у звезды сейчас просто нет энергии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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