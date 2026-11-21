Лаборатория солнечной астрономии России представила прогноз геомагнитной активности на выходные, 21 и 22 ноября. Специалисты также рассказали, чего ожидать от космической погоды на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, солнечная активность продолжает снижаться. За последние сутки была зарегистрирована лишь одна заметная вспышка класса C9.6. Ожидается, что спад сохранится как минимум до конца выходных.

Сейчас на Солнце насчитывается около десяти пятен, объединенных в пять небольших групп. Все они относятся к категориям альфа и бета – самым низким классам активности.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, геомагнитная обстановка останется спокойной. Вероятность сильных магнитных бурь отсутствует.

Однако уже в понедельник, 23 ноября, ситуация может измениться. По расчетам ученых, Землю способен задеть небольшой выброс солнечной плазмы, произошедший накануне. Это может вызвать незначительные геомагнитные возмущения.

Кроме того, на Солнце появилась небольшая корональная дыра. Ее влияние на Землю ожидается с 27-28 ноября. В обоих случаях воздействие прогнозируется от слабого до умеренного.

Специалисты отмечают, что к началу следующей недели индекс солнечной активности может опуститься до нуля.

Тем временем небольшой астероид 1998 KY26 ведет себя не так, как ожидали астрономы. Он неожиданно меняет скорость и направление движения.