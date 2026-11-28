Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, могут скрывать крупные математические открытия, способные поставить под угрозу безопасность банков, государственных учреждений и личных данных пользователей, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста в области компьютерных наук Скотта Ааронсона, существуют заслуживающие доверия сведения о том, что мощные модели ИИ добились прорыва в решении математических задач, лежащих в основе современных систем шифрования, пишет The Guardian.

Если эти предположения подтвердятся, злоумышленники потенциально смогут получить доступ к банковским транзакциям, дипломатической переписке, личным сообщениям и другой конфиденциальной информации.

Опасения экспертов связаны с рядом математических достижений, о которых разработчики искусственного интеллекта объявили в последние недели. Некоторые из решенных задач оставались без ответа десятилетиями.

До недавнего времени основной угрозой для современных систем шифрования считались квантовые компьютеры. Однако теперь специалисты допускают, что искусственный интеллект способен совершить прорыв значительно раньше, чем ожидалось.

При этом пока неизвестно, удалось ли ИИ найти новый способ взлома шифрования или, напротив, доказать, что существующие механизмы защиты надежнее, чем предполагалось.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли на фоне этих опасений призвал разработчиков, включая OpenAI и Anthropic, проявлять осторожность при выпуске новых моделей.

Эксперты подчеркивают, что даже крупное математическое открытие не обязательно приведет к немедленному краху систем безопасности. Тем не менее банкам, правительствам и технологическим компаниям рекомендуют готовиться к возможной необходимости срочного обновления систем защиты данных.

Официальных подтверждений подобных открытий от разработчиков ИИ пока не поступало.

Ранее врач рассказал, чем опасны консультации с ИИ.