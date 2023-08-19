Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тело четвертого погибшего горняка нашли в шахте "Казахстанская"

Тело четвертого погибшего горняка нашли в шахте "Казахстанская" Фото: МЧС
В АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что найдено тело четвертого погибшего шахтера Артура Халикова, сообщает Zakon.kz.

Имя четвертого шахтера: Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь 4 разряда, стаж 10 лет.

"Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища", – говорится в сообщении АО.

В МЧС сообщили, что тело Артура Халикова обнаружили в 18:14 силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ.

"Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера. Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 м. Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены, все усилия направлены на поиски", – говорится в сообщении МЧС.

Как сообщали ранее, стали известны имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская".

Ими оказались:

  • Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;
  • Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
  • Имя третьего горняка – Слюньков Виталий Владимирович 1965 года рождения, его опознали вчера.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Накануне премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

Читайте также

Трагедия на шахте "Казахстанская" с самого начала на особом контроле фракции партии AMANAT в Мажилисе

Шахтеры смогут выйти на пенсию в 55 лет

Смаилов встретился с семьями погибших на шахте "Казахстанская"

Елена Вебер
ЧП в шахте "Казахстанская" Карагандинская область Шахтинск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Пять школ в Талдыкоргане остались без директоров перед учебным годом
Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане
На Мастерсе в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Курсы валют на 19 и 20 августа
Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления