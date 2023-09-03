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Работы на шахте "Казахстанская" приостановлены

шахта "Казахстанская" Фото: Instagram/profsouz_korgay
Работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время, сообщает Zakon.kz.

Это связано с аварией произошедшей на шахте 17 августа, пишет профсоюз угольщиков "Қорғау".

По их данным, в настоящее время на шахте ведутся работы по жизнеобеспечению шахты.

"Около 600 работников, высвободившихся в результате приостановки основных работ, трудоустроены на другие шахты угольного департамента. Профсоюз угольщиков "Қорғау" договорился с руководством компании АО "АрселорМиттал Темиртау" о том, что оплата перемещенным работникам будет производиться по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы", - пишет профсоюз.

По всем вопросам, которые возникают у работников в связи с перемещением на другие шахты, просят обращаться в профсоюзные комитеты предприятий.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости и они погибли.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

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