Мальчик упал с лестницы в школе Астаны: почему скорая так долго ехала к пострадавшему

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 26 сентября рассказала, почему "скорая помощь" так долго ехала к ребенку, который упал с лестницы в школе Астаны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему "скорая" целых полчаса ехала к ребенку, который упал с лестницы. Также они попросили уточнить, в каком состоянии мальчик находится сейчас.

"При дообследовании ребенку поставили диагноз – черепно-мозговая травма. На сегодня у него состояние стабильное, он находится в профильном отделении. Вчера провели консилиум врачей, и в срочных оперативных мерах ребенок не нуждается. Ребенок еще будет находиться под наблюдением", – ответила глава министерства.

По ее словам, диагноз "черепно-мозговая травма" поставили позже, уже после дополнительного обследования. Первоначально речь шла о ссадинах и ушибе. Этим Ажар Гиният и объяснила тот факт, что "скорая" так долго добиралась до пациента.

"В момент вызова скорой помощи говорили, что ребенок упал, у него ушиб, ссадины. Поэтому скорая приехала в такое время. Есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи – этим и объясняется. Еще раз хочу сказать: в сутки обслуживается 10 тысяч вызовов скорой помощи, специально обученные люди, диспетчеры оценивают – к кому нужно приехать в течение трех минут, а к кому можно в течение 20 минут. Данный случай расценили так", – пояснила глава Минздрава.

25 сентября в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с лестницы. 26 сентября уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии ученика столичной гимназии, который упал с лестницы. После этого инцидента директора школы уволили, а также возбудили уголовное дело.