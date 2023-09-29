Падение школьника с лестницы: общественница осудила решение об увольнении директора
Фото: Zakon.kz
Президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Баталова на заседании в Мажилисе высказалась против решения об увольнении директора школы, где ребенок упал с лестницы, сообщает Zakon.kz.
После инцидента директора школы-гимназии №14 уволили.
"В Астане мальчик упал со второго этажа и сняли директора школы, больше ничего лучше не придумали. А ведь проблематика вообще в другом. Директор школы не может с каждым учеником ходить за руку и спускать его с лестницу. Это вообще неправильное решение. Если у него есть нарушения, конечно, его надо за это привлекать, но надо провести расследование".Зауреш Баталова
Она считает, нужно ставить вопрос о расширении расследования со стороны общественности и привлекать общественный контроль.
25 сентября в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с лестницы. 26 сентября уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии ученика столичной гимназии, который упал с лестницы. После этого инцидента возбудили уголовное дело.
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