Подачу электричества в Астане восстановили во всех соцобъектах

Коммунальные службы восстановили электроснабжение в столице во всех социальных объектах, сообщает Zakon.kz.

Последними были подключена подстанции ЧЛЗ. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК, осталось подключить электроэнергию в промзоне.

"Из-за аварии на сетях вопросы электричества затронули 7 городских медицинских учреждений. Но все они были подключены к генераторам. Таким образом, электричество в них было". Пресс-служба акимата города Астаны

Между тем, астанчане делятся фотографиями после возвращения света в дома.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что к жителям столицы во время ЧП обратился аким города Женис Касымбек.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в Астане. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. Затем подачу электричества частично восстановили.