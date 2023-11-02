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ЧП на шахте Костенко: 17 семьям погибших шахтеров назначили соцвыплаты

ЧП на шахте Костенко: 17 семьям погибших шахтеров назначили соцвыплаты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
17 семьям погибших шахтеров на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области назначены социальные выплаты, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 2 ноября пособия и выплаты назначены детям из 17 семей шахтеров, погибших при пожаре на шахте им. Костенко.
"У 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы, которым полагается социальная поддержка", – рассказали в Министерства труда и социальной защиты населения.

1. Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.

Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 (на 5-х детей).
Данный вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.

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2. Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.
"Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пособия и социальные выплаты назначаются на основании свидетельства о смерти. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК, ГФСС и НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан".

Трагедия произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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