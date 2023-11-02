ЧП на шахте Костенко: 17 семьям погибших шахтеров назначили соцвыплаты

2. Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.

"Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", – говорится в сообщении.