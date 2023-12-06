Видео в память о погибших на шахте Костенко опубликовали родные шахтеров

Родные, друзья и коллеги сделали видео в память по погибшим на шахте Костенко шахтерам, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram написал портал "Новости Караганды".

"Время идет… А боль потерь не становится меньше… Пусть там, на небе вам будет хорошо и спокойно!" – подписали видео близкие погибших.





На шахте Костенко в Карагандинской области произошел взрыв в ночь на 28 октября – в 2:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Все 46 человек, находившиеся под землей, погибли. После этой трагедии в Казахстане приняли решение о передаче шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" государству, а впоследствии – другому инвестору.

4 декабря Генеральная прокуратура рассмотрела депутатский запрос относительно ситуации, связанной с АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) и несовершенством системы обеспечения безопасных условий труда.

