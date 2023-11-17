Нацфонд-детям: на какие цели можно направить средства, рассказала глава "Отбасы банка"

Президент Касым-Жомарт Токаев 16 ноября подписал закон, который обеспечивает начисление детям средств из Национального фонда Республики Казахстан. Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в СЦК объяснила механизмы проекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Важность закона в том, что ее предусмотрены выплаты из Нацфонда детям до 18 лет. Эти средства будут направлены на специальные счета каждого ребенка. Реализация проекта начнется с января 2024 года, первые средства поступят в феврале 2024 года. Эти средства в будущем можно будет направить на покупку жилья или образование", - сказала она.

По ее словам, "Отбасы банк" является одним из операторов проекта





Фото: СЦК

"Президент, поддерживая наших граждан, особенно наших детей, их будущее, подписал закон "Нацфонд - детям", в рамках которого по целевым накоплениям до 18 лет будут открыты счета в ЕНПФ. Каждый ребенок будет видеть ту сумму, которая будет поступать ежегодно – 50% от инвестиционного дохода Нацфонда, поделенная на всех детей Казахстана. Счета будет открыт на всех детей, не достигших совершеннолетия, в ЕНПФ. Для этого в фонд не нужно сдавать никаких документов – они сами возьмут данные с базы данных госорганов и откроют счета", - пояснила глава "Отбасы банка".

Она же напомнила, что год назад, когда только начинали разрабатывать эти поправки, в стране насчитывалось 6,7 млн детей, а сейчас их уже 7 млн.

"Сумма, которая может поступить в феврале, меняется в зависимости от количества претендентов - детей", - подчеркнула спикер.

При этом, по ее словам, те, кому исполниться 18 лет в начале следующего года, уже могут воспользоваться этими средствами.





Фото: СЦК

"С февраля им будет доступна отдельная вкладка на платформе enpf-otbasy.kz. Нужно будет взять ЭЦП, зарегистрироваться на платформе, открыть специальный счет, получить эти средства из ЕНПФ в "Отбасы банк". После чего он сможет использовать деньги на две цели: на улучшение жилищных условий или же на образование. В рамках этих направлений можно будет открыть депозит, который будет участвовать в государственной образовательной накопительной системе, и туда перечислить эти деньги. И такие возможности появятся впервые", - сказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, со следующего года "Отбасы банк" предоставит казахстанцам новый продукт – образовательный депозит.

"Жилье и образование – это, наверное, две главные вещи, которые беспокоят каждую казахстанскую семью. У нас будут 3-летние, 7-летние и 10-летние депозиты, на них будут начисляться достаточно высокие ставки – 7,5%, 9% и 10,5% в зависимости от срока. Кроме того будет использована государственная премия", - озвучила она условия нового продукта.

В целом, по ее данным, на сегодня в "Отбасы банке" насчитывается около 300 тыс. депозитов, открытых на имя детей. Из них для детей, не достигших пяти лет, более 50 тыс. депозитов. Самыми юными являются 12 700 вкладчиков – им нет еще и года





При этом он указала, что чаще всего такие "детские" депозиты открывают жители Шымкента, Алматы и Астаны.





Фото: пресс-служба "Отбасы банка"

И сегодня родителям детей, которые стали юбилейными гражданами Казахстана и появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях, сотрудники "Отбасы банка" вручили подарочные сертификаты на открытие депозитов. Номинал подарочного сертификата – 2 млн тенге. Родители новорожденных детей смогут активировать их в ближайших отделениях банка в своем городе в течение 3 месяцев.







Фото: пресс-служба "Отбасы банка"

"Наш подарочный сертификат - не просто подарок, это возможность создать свое будущее, начиная с сегодняшнего дня. Эти средства станут первым шагом к приобретению собственного жилья родившихся недавно новых граждан страны. Я желаю нашим юным казахстанцам счастья, мира, светлого будущего! "Отбасы банк" готов поддержать вас и помочь в решении жилищного вопроса", - заключила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

16 ноября глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась о возможности запуска программы для молодых семьей "9-20-25".



