Смаилов и высокопоставленные чиновники вылетели в Караганду

По поручению главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В состав комисии вошли: первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау" и т.д.

"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших".

АО "АрселорМиттал" передадут в госсобственность. Об этом стало известно из пресс-службы правительства.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".