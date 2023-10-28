Смаилов и высокопоставленные чиновники вылетели в Караганду
В состав комисии вошли: первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау" и т.д.
"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших".
АО "АрселорМиттал" передадут в госсобственность. Об этом стало известно из пресс-службы правительства.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.
Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".