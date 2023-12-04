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Дания Еспаева: Историю о деле Бишимбаева разместили на сайте ООН

Дания Еспаева прокомментировала резонансное дело Куандыка Бишимбаева Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии 4 декабря прокомментировала дело экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах международной конференции Диалога женщин Центральной Азии, заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева отметила, что трагедия с участием экс-министра Куандыка Бишимбаева стала достоянием мировой общественности.

"Я уже знаю, что эта история размещена на сайте ООН. Но поверьте мне, такое могло случиться в любой стране. Просто так совпало. Очень жаль, что вообще эта история произошла. Я приношу свои глубокие соболезнования. Каждый раз, когда читаю в социальных сетях эту историю, у меня сердце сжимается". Дания Еспаева

Дания Еспаева отметила, что статистически абсолютное большинство подобных случаев происходит в неблагополучных семьях.

"Но здесь, когда обеспеченная семья, образованный человек, и такое совершено, – это ужасно. Этого не должно было быть вообще в природе".Дания Еспаева

Куандык Бишимбаев был задержан полицейскими 9 ноября 2023 года по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений МВД по делу Бишимбаева. 

30 ноября заместитель Генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, что Куандыка Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью. Он подчеркнул, что дело Бишимбаева находится на особом контроле, и заверил, что его еженедельно обсуждают под непосредственным контролем  Генерального прокурора.

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Астана Бишимбаев Куандык Еспаева Дания Казахстан
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