МЧС просит наделить министерство дополнительными функциями
Фото: gov.kz
Министр по ЧС Сырым Шарипханов рассказал о наделении МЧС функцией согласования градостроительных проектов в части обеспечения сейсмической, селе-оползне-лавинной безопасности, сообщает Zakon.kz.
В рамках усиления сейсмической безопасности министерство по ЧС инициировало вопрос разработки комплексного плана развития сейсмологической сферы, который позволит обеспечить сейсмическую безопасность страны и усилить научный потенциал сферы сейсмологии.
"В рамках Законопроекта предусматривается регулирование взаимоотношений государства, хозяйствующих субъектов и населения в области обеспечения сейсмической безопасности", - говорится на сайте министерства.
Одним из важных дополнений будет наделение министерства по чрезвычайным ситуациям функцией согласования градостроительных проектов в части обеспечения сейсмической, селе-оползне-лавинной безопасности.
Председатель Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях 8 декабря 2023 года высказался о состоянии системы предупреждения и ликвидации ЧС в Казахстане.
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