МЧС просит наделить министерство дополнительными функциями

Министр по ЧС Сырым Шарипханов рассказал о наделении МЧС функцией согласования градостроительных проектов в части обеспечения сейсмической, селе-оползне-лавинной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В рамках усиления сейсмической безопасности министерство по ЧС инициировало вопрос разработки комплексного плана развития сейсмологической сферы, который позволит обеспечить сейсмическую безопасность страны и усилить научный потенциал сферы сейсмологии.

"В рамках Законопроекта предусматривается регулирование взаимоотношений государства, хозяйствующих субъектов и населения в области обеспечения сейсмической безопасности", - говорится на сайте министерства.

Одним из важных дополнений будет наделение министерства по чрезвычайным ситуациям функцией согласования градостроительных проектов в части обеспечения сейсмической, селе-оползне-лавинной безопасности.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях 8 декабря 2023 года высказался о состоянии системы предупреждения и ликвидации ЧС в Казахстане.

