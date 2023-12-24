Школьников Актобе временно переведут на дистанционку
Фото: unsplash
25 декабря в Актобе ожидаются морозы и сильный ветер. В городском управлении образования рассказали, что детей переведут на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.
Как стало известно, школьников с нулевого по 11 класс первой смены в Актобе переведут на дистанционное обучение. Причиной стало ухудшение погоды.
Фото: отдел образования акимата Актобе
Буквально вся страна в середине декабря 2023 года оказалась во власти экстремальных морозов.
Непогода сказалась в первую очередь на школьниках: детей в разных регионах страны переводили на дистанционный формат обучения. Из-за морозов и гололеда Китай не принимал грузы из Казахстана.
14 декабря 24 дороги в Казахстане закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды.
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