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Школьников Актобе временно переведут на дистанционку

Школьников Актобе временно переведут на дистанционку Фото: unsplash
25 декабря в Актобе ожидаются морозы и сильный ветер. В городском управлении образования рассказали, что детей переведут на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, школьников с нулевого по 11 класс первой смены в Актобе переведут на дистанционное обучение. Причиной стало ухудшение погоды.

Фото: отдел образования акимата Актобе

Фото: отдел образования акимата Актобе

Буквально вся страна в середине декабря 2023 года оказалась во власти экстремальных морозов. 

Непогода сказалась в первую очередь на школьниках: детей в разных регионах страны переводили на дистанционный формат обучения. Из-за морозов и гололеда Китай не принимал грузы из Казахстана. 

14 декабря 24 дороги в Казахстане закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды. 

Полицейские работали в усиленном режиме, доставляя застрявших на заснеженных трассах водителей в пункты обогрева. Подробнее читайте здесь. 

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Жанель Абдрахманова
Актобе
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