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Заявление Багдата Мусина про "дешевый" интернет АЗРК назвало "некорректным"

Заявление Багдата Мусина про "дешевый" интернет АЗРК назвало "некорректным" Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин не раз заявлял, что одной из проблем плохого интернета в нашей стране является его дешевизна. Но антимонопольщики не согласны с этим. Почему – в материале Zakon.kz.

Еще 11 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, обращаясь к главе МЦРИАП, что стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. В ответ Багдат Мусин пояснил, что всему виной две базовые проблемы: радиофобы и дешевизна тарифов.

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13 июля глава МЦРИАП, объясняя свое выступление перед президентом, и вовсе заявил, что Казахстан входит "в топ-20, если не в топ-10, по дешевизне" стоимости связи в мире. По словам Багдата Мусина, "это факт".

Но сегодня, 27 декабря, Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана предоставило итоги анализа состояния конкуренции на рынке услуг сотовой связи.

"Министерство (МЦРИАП. – Прим. ред.) в своей информации по вопросу роста тарифов на сотовую связь приводит данные европейской исследовательской компании Cable, где в 2022 году Казахстан вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв 11-е место в рейтинге 233 стран. При этом средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в РК составила 0,37 USD (165 тенге)", – говорится в анализе АЗРК.

Справочно: стоимость 1 Гб мобильных данных:

1. Израиль – 0,04 USD (17,84 тенге)

2. Италия – 0,12 USD (53,52 тенге)

3. Сан-Марино – 0,14 USD (62,44 тенге)

4. Фиджи – 0,15 USD (66,9 тенге)

11. Казахстан, Гаити, Узбекистан – 0,37 USD (165 тенге)

20. Россия, Алжир – 0,48 USD (214 тенге)

27. США 5,62 USD (2506 тенге)

"Данный рейтинг не учитывает размер среднего ежемесячного дохода населения или уровень заработных плат", – следует из анализа агентства.

К примеру, в США средний ежемесячный доход за 2022 составил порядка 4300 USD (2 млн тенге), в Израиле – 3300 USD (1,5 млн тенге), в Италии – 2800 USD (1,3 млн тенге), в России – 680 USD (312,8 тыс. тенге), в Казахстане – 634 USD (291,6 тыс. тенге).

"В этой связи полагаем, что без учета статистики по уровню доходов граждан некорректно приводить примеры различных международных рейтингов по стоимости мобильного интернета в странах", – подчеркивается в анализе АЗРК.

В ходе проведения анализа для ознакомления субъектами рынка представлен подробный перечень тарифных планов с указанием условий, характеристик и динамики цен (Таблица 1).

Заявления Багдата Мусина про

Фото: пресс-служба АЗРК РК

ТОО "КаР-Тел" за анализируемый период в более чем 70 тарифных планов были внесены изменения в части изменения стоимости и их условий. Динамика цен в 2021 году составила от 100 до 800 тенге (от 18,6% до 31,7%), в 2022 году – от 100 до 810 тенге (от 12,5% до 33,8%), в 1 кв. 2023 года – от 300 до 1300 тенге (от 13,6% до 59,3%).

АО "Кселл" в период с 2021 по 2022 год в более чем 50 тарифных планов были внесены изменения в части изменения стоимости и их условий. Динамика цен в 2021 году составила от 300 до 600 тенге (от 13,3% до 50,5%), в 2022 году – от 400 до 900 тенге (от 12,5% до 33,8%).

ТОО "МТ-С" в порядка 50 тарифных планов были внесены изменения в части изменения стоимости и их условий. Динамика роста цен в 2022 году составила от 600 до 700 тенге (от 20% до 87,5%).

Заявления Багдата Мусина про

Фото: пресс-служба АЗРК РК

В июле 2023 года стало известно, что в Казахстане сотовые операторы с августа поднимают цены на тарифы. Об изменении стоимости тарифных планов заявили в "Казахтелекоме" (Activ.kz), Тele2, Altel и Beeline, разместив соответствующие сообщения на своих сайтах.

После того, как новость о повышении тарифов вызвала негодование у казахстанцев, в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили, что в отношении сотовых операторов "проводится работа по установлению признаков нарушений антимонопольного законодательства".

27 декабря стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline "в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий". По итогам проведенного анализа АЗРК не нашло оснований для повышения стоимости услуг сотовой связи.

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МЦРИАП АЗРК Мусин Багдат Казахстан
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