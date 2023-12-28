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"Не уделялось должного внимания" - Алихан Смаилов об авариях на ТЭЦ

"Не уделялось должного внимания" - Алихан Смаилов об авариях на ТЭЦ Фото: primeminister.kz
Какие меры принимаются для решения накопившихся проблем в сфере тепло-, энерго- и водоснабжения в регионах, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ", сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что раньше вопросам модернизации инфраструктуры не уделялось должного внимания.

"Долгие годы тарифы искусственно сдерживались, то есть не повышались. Средства в модернизацию и капитальный ремонт сетей тепло-, энерго-, водообеспечения и водоотведения не вкладывались. Износ инфраструктуры достиг очень высокого уровня, местами – критического. Поэтому в этом году мы приняли беспрецедентные меры по обновлению и ремонту инфраструктуры", — сказал Алихан Смаилов.

Так, государство вложило порядка 300 млрд тенге в модернизацию и капремонт всех этих сетей.

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Собственниками ТЭЦ также проведена соответствующая работа: в ремонт энергоисточников ими было вложено 19 млрд тенге.

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"Эту работу невозможно за один год сделать. Она должна быть на постоянной основе. Для этого мы приняли специальную программу "Тариф в обмен на инвестиции". В течение не менее 5-6 лет должна эта работа производиться, чтобы снизить износ до нормативного уровня. Ситуация постепенно выправится", — заключил премьер-министр.

Ранее глава правительства заявил, что добросовестным казахстанским предпринимателям не стоит переживать из-за предстоящей отмены моратория на проверки бизнеса. 

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