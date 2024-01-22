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"Не время молчать": новое видео мелеющего Каспия показал Сарсенбаев

новое видео мелеющего Каспия показал Сарсенбаев Фото: скриншот видео Instagram/azamat_sarsenbayev
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал свежее видео Каспийского моря. Общественник в очередной раз призывает всех обратить внимание на обмеление самого крупного замкнутого водоема на Земле, сообщает Zakon.kz.

Сарсенбаев сокрушается, что с каждым годом Каспий все больше уходит от берегов города.

"Честно говоря, меня не волнуют то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 70-х было хуже и т.д… Я и все мы, живем в настоящее время, мы свидетели событий, которая напрямую касается всех нас прямо сейчас".Азамат Сарсенбаев

Как он отметил в публикации на странице в Instagram за 22 января 2024 года, сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботиться…

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Для решения экологической проблемы в октябре 2023 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявили, что в Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря.

А в январе 2024 года министр Нуржан Нуржигитов рассказал, какие конкретные шаги принимаются для борьбы с обмелением Каспийского моря. По его словам, такая ситуация повторяется периодически.

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