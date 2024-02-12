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Куда обращаться казахстанцам с задолженностями по микрокредитам

Куда обращаться казахстанцам с задолженностями по микрокредитам Фото: Zakon.kz
Ассоциация КазФинТех и Ассоциация коллекторов Казахстана разработали решение, помогающее казахстанцам реструктуризировать задолженность по микрокредитам, сообщает Zakon.kz.

Объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация ФинТех" и Объединение юридических лиц "Ассоциация коллекторов Казахстана" заключили меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу социально-ориентированного взыскания просроченной задолженности граждан по микрокредитам.

"Мы обращаемся к гражданам, имеющим просроченную задолженность по онлайн-микрокредитам. Если вы находитесь в затруднительном положении и нуждаетесь в помощи, вам необходимо обратиться в Ассоциацию ФинТех или Ассоциацию коллекторов либо к коллекторским агентствам, являющимися членами Ассоциации коллекторов с просьбой рассмотреть возможность реструктуризации просроченной задолженности. Это эффективное решение, которое поможет выйти из затруднительного положения с помощью нашей совместной программы сотрудничества".Основатель Казахстанской ассоциации ФинТех, председатель совета Алексей Сидоров

Суть разработанного и подписанного меморандума – в установлении обязательств сторон по осуществлению совместных и индивидуальных мер, направленных на оказание помощи гражданам Казахстана в затруднительной финансовой ситуации.

В Казахстанской ассоциации ФинТех заверили, что каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке и будет оказана консультативная помощь.

Для получения помощи необходимо обратиться в Ассоциацию коллекторов на адрес электронной почты info-akk@kzcollection.kz, по номеру телефона +7 (776) 508 33 00 или подать заявку на сайте https://kzcollection.kz/. Также можно обратиться в Ассоциацию ФинТех по номерам телефонов +7 (771) 933 34 44, +7 (771) 228 69 09 или на адрес электронной почты manager@mfohelp.kz.

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