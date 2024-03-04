Мог ли причиной землетрясения в Алматы стать Кеминский очаг

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев 4 марта 2024 года прокомментировал версию о Каменском разломе, который спровоцировал землетрясение в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Даулет Сарсенбаев назвал землетрясение, произошедшее в Алматы 4 марта, отдельным сейсмическим событием.

"Исходя из координат эпицентра сегодняшнего землетрясения, это отдельное сейсмическое событие. Но оно не впервые происходит в той области – в 1990 году было в том же квадрате, в 2015 годах. Является ли оно пробуждением Кеминского разлома, где было Кеминское землетрясение – это лишь предположение, за которым ничего не стоит", – объяснил Даулет Сарсенбаев.

Кеминское землетрясение произошло 4 января 1911 года. Его магнитуда составила 8,2 по шкале Рихтера, а эпицентр располагался в районе восточного окончания Заилийского Алатау на удалении около 40 км от Алматы.

Еще одно сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов.

Что происходило в городе и как алматинцы отреагировали на буйство стихии – читайте в материале по ссылке.