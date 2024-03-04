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Акимат Алматы высказался о повреждениях, зафиксированных после землетрясения

Акимат Алматы высказался о повреждениях, зафиксированных после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 13:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров высказался о повреждениях, зафиксированных после сильного землетрясения, произошедшего в южной столице 4 марта 2024 года в 11:22, сообщает Zakon.kz.

Замакима заверил, что по состоянию на 12:50 в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано.

"По поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования", – сказал Алишер Абдыкадыров, обращаясь к жителям и гостям Алматы.

Он отметил, что по городу развернуто 384 пункта приема жителей.

"Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – добавил Алишер Абдыкадыров.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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