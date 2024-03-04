В Алматы после землетрясения закрыли метро
Фото: пресс-служба акимата Алматы
После сильного землетрясения в Алматы в целях безопасности 4 марта 2024 года закрыли метро, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба метрополитена Алматы выступила с важным обращением к пассажирам.
"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения Департамента по чрезвычайным ситуациям о допуске к рабочим местам".Пресс-служба метрополитена Алматы
Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС.
"Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы".Пресс-служба метрополитена Алматы
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