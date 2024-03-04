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Землетрясение в Алматы: как хирурги ННЦХ продолжали оперировать, несмотря на толчки

Землетрясение в Алматы: как хирурги ННЦХ продолжали оперировать, несмотря на толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 19:24 Фото: pixabay
АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" 4 марта 2024 года опубликовал видео, где врачи продолжают оперировать, несмотря на землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на официальной странице ННЦХ в Instagram.

"Врачами АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" оперативные вмешательства во время землетрясения не были приостановлены, рискуя своей жизнью врачи продолжали оперировать", – говорится в сообщении.


4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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