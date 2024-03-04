Землетрясение в Алматы: как хирурги ННЦХ продолжали оперировать, несмотря на толчки
Фото: pixabay
АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" 4 марта 2024 года опубликовал видео, где врачи продолжают оперировать, несмотря на землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на официальной странице ННЦХ в Instagram.
"Врачами АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" оперативные вмешательства во время землетрясения не были приостановлены, рискуя своей жизнью врачи продолжали оперировать", – говорится в сообщении.
4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.
Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.
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