Президент поздравил казахстанских врачей с впервые проведенной уникальной операцией

30 апреля 2025 года стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова в связи с успешной редкой операцией, сообщает Zakon.kz.

Как написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, недавно на базе Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова впервые в Казахстане успешно провели сложнейшую операцию – тройную перекрестную пересадку почки.

Глава государства направил коллективу центра благодарственное письмо, в котором назвал эту операцию, проведенную под руководством известного хирурга, профессора Болатбека Баймаханова, выдающимся достижением отечественной медицины.

"Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. Реализация масштабных инициатив и проведенная большая работа обеспечили значительный прогресс нашей медицины. Проведенная вами уникальная операция убедительно свидетельствует об этом. Сегодня Казахстан входит в число шести стран мира, где проводятся столь сложные трансплантационные операции. Этот успех стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации", – говорится в поздравительном письме.

16 апреля 2025 года Минздрав Казахстана рассказал об этой операции. В один день, в течение 12 часов, были проведены три донорские операции и три пересадки почек между пациентами, не совместимыми со своими родственниками по медицинским показаниям. Благодаря методу перекрестного донорства, каждый из них получил шанс на новую жизнь.

"Перекрестная трансплантация почки позволяет провести несколько пересадок органов одновременно, и проводится перекрестно между донорами и реципиентами, не приходящимися друг другу родственниками. Иными словами, когда родственный донор не может помочь близкому из-за несовместимости по группе крови или тканям, врачи находят другую семью с аналогичной ситуацией. И если пары перекрестно совпадают – проводится обмен, и операция становится возможной", – рассказали в министерстве.

Казахстан вошел в шестерку стран мира, где проводятся такие высокотехнологичные вмешательства: наряду с США, Великобританией, Израилем, Турцией и Индией. Самая масштабная перекрестная трансплантация почки, в которой участвовали семь доноров и семь реципиентов, была проведена в 2019 году в Турции.

Кроме того, сегодня, 30 апреля, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық" І степени.