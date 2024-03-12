Убийство Салтанат Нукеновой: адвокаты обеих сторон выступили в суде

12 марта адвокаты экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в ходе судебных слушаний потребовали провести следственный эксперимент на месте смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

Сторона защиты указала на то, что один свидетель слышал шум из VIP-кабинки, где находились Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев, а другой дал показания, что не слышал ничего, так как работал аппарат распыления краски.



Кроме того, адвокаты подсудимого заявили, что убитая Салтанат Нукенова сама сильно ревновала Куандыка Бишимбаева, они считают, что обвинения в абьюзе и жестокости не соответствуют действительности.



На вчерашнюю реплику прокурора, что подсудимый запрещал жене заниматься прибыльным делом (она была успешным астрологом) и поставил ее в материально зависимую позицию, адвокат Бишимбаева ответила, что он перечислял ей на расходы по 5-6 млн тенге в месяц.

Заявление стороны Салтанат Нукеновой

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова попросила отклонить все ходатайства защиты Бишимбаева. Также она сообщила, что сторона Салтанат Нукеновой согласна на рассмотрение дела судом с участием присяжных.

При этом Жанна Уразбахова заявила, что адвокаты потерпевшей стороны готовы предоставить суду документы о том, что отец Салтанат Нукеновой никогда не состоял на психиатрическом и наркологическом учете.

Она также заявила, что представленные доказательства исключают возможность переквалифицировать дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели, а адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.



