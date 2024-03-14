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Нападение на медработников: силовики Казахстана не поддержали предложение об ужесточении ответственности

Нападение на медработников: силовики Казахстана не поддержали предложение об ужесточении ответственности, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 14:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 14 марта 2024 года заявил, что правоохранительные органы не подержали предложение Минздрава и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он высказался о важности усиления ответственности за нанесение вреда здоровью медицинских работников.

"Это была совместная инициатива депутатов и Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения поддержало норму по приравниванию статуса медицинских работников при работе во время служебной деятельности к такому же, как у правоохранительных органов в рамках уголовного законодательства", – сказал Тимур Султангазиев.

Однако, по его словам, в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" правоохранительные органы – МВД, Генпрокуратура, Минюст и Верховный суд, выступили против введения такой нормы.

"Они ссылаются на то, что имеются на сегодняшний день общие нормы для всех. То есть все гражданские служащие при исполнении своих гражданской и профессиональной деятельности, при нанесении вреда их здоровью или угрозе жизни, по общим нормам защищены. Вместе с тем мы, как Министерство здравоохранения, не согласны с этим, с учетом участившихся нападений на медицинских работников, на водителей скорой медицинской помощи, представителей медицинских работников на уровне приемных покоев. Мы будем инициировать совместно с депутатами эту норму", – резюмировал Тимур Султангазиев.

27 января 2024 года в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. На это 31 января отреагировал министр внутренних дел страны Ержан Саденов.

1 февраля депутат Сената Амангельды Толамисов предложил ужесточить ответственность за нападение на медиков при исполнении. Он провел параллель с нападением на полицейских, за что предусмотрено суровое наказание.

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