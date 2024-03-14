В Казахстане планируют ограничить продажу популярных напитков

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената 14 марта 2024 года рассказал о возможности запрета продажи энергетиков лицам моложе 21 года в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Тимура Султангазиева, рассматривается ли введение запрета или ограничений на продажу энергетических напитков в Казахстане.

"Будет. Энергетические напитки очень вредны – особенно для подрастающего поколения, в этой связи будет ограничение продажи для лиц младше 21 года. Кроме того, мы продвигаем норму о запрете продажи в вендинговых аппаратах (автономные аппараты, где продаются разные напитки. – Прим. ред.) и запрет рекламы", – сказал в ответ вице-министр.

В будущем, по его словам, планируется также пересмотреть налог на данную продукцию.

"В будущем мы планируем на эти и сахаросодержащие напитки (повысить налоги. – Прим. ред.). В том числе и на энергетики будет повышение", – резюмировал Султангазиев.

22 февраля 2024 года вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова – рассказала, почему Минздрав предлагает поднять акцизы на сахаросодержащие напитки в Казахстане.

5 марта 2024 года в МНЭ рассказали о возможности внедрения акциза на сахаросодержащие напитки в РК.