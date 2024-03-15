Токаев отметил уровень дисциплины детей во время землетрясения в Алматы

Выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень организованности детей в некоторых школах и дошкольных учреждениях во время землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что зачастую в критических ситуациях именно дисциплинированность граждан становится главным фактором их безопасности.

"Во время недавнего землетрясения в некоторых алматинских школах и даже дошкольных учреждениях дети проявили высокий уровень организованности. Это наглядно показало, что приучать к дисциплине нужно с детских садов и начальных классов", – сказал глава государства.

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

Подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, тоже достигли 5 баллов.

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