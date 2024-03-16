Где в городах Казахстана можно недорого и интересно провести эти выходные
Содержательную и динамичную афишу спектаклей и концертов в городах Казахстана на эти выходные представили в Telegram-канале ведомства.
Многие учреждения культуры также охотно делятся приглашениями на своих страницах в Instagram. К примеру, Русский драматический театр третьего мегаполиса страны.
А Карагандинский драмтеатр им. К. Станиславского активно привлекает зрителей через веб-сайт театра.
Фото: stanislavsky.kz
По другим городам, указанным в ролике Минкультуры, подробности можно уточнить на сайтах и страницах театров в соцсетях. Редакция Zakon.kz желает всем приятного отдыха!
О вкладе прошедшего Курултая в развитие Справедливого Казахстана рассказала министр культуры и информации Аида Балаева.