Где в городах Казахстана можно недорого и интересно провести эти выходные

Подборку интересных спектаклей и концертов на 16 и 17 марта подготовили в Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Содержательную и динамичную афишу спектаклей и концертов в городах Казахстана на эти выходные представили в Telegram-канале ведомства.

Многие учреждения культуры также охотно делятся приглашениями на своих страницах в Instagram. К примеру, Русский драматический театр третьего мегаполиса страны.

А Карагандинский драмтеатр им. К. Станиславского активно привлекает зрителей через веб-сайт театра.

Фото: stanislavsky.kz

По другим городам, указанным в ролике Минкультуры, подробности можно уточнить на сайтах и страницах театров в соцсетях. Редакция Zakon.kz желает всем приятного отдыха!

О вкладе прошедшего Курултая в развитие Справедливого Казахстана рассказала министр культуры и информации Аида Балаева.