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На трассах Казахстана сняли все ограничения

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 10:50 Фото: gov.kz
16 марта, по состоянию на 10:30, все дороги республиканского значения функционируют без ограничения, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 10:30 часов 16 марта, на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", – сообщили в "КазАвтоЖол".

Ранее ограничения для для грузового и общественного транспорта вводили на трассе Кызылорда – Павлодар. Также в "КазАвтоЖоле" рассказали о том, как готовится Казахстан к весенним паводкам.

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Казавтожол Казахстан
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