На трассах Казахстана сняли все ограничения

16 марта, по состоянию на 10:30, все дороги республиканского значения функционируют без ограничения, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения. По состоянию на 10:30 часов 16 марта, на автодорогах республиканского значения ограничений для движения нет", – сообщили в "КазАвтоЖол".

Ранее ограничения для для грузового и общественного транспорта вводили на трассе Кызылорда – Павлодар. Также в "КазАвтоЖоле" рассказали о том, как готовится Казахстан к весенним паводкам.