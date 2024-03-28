В шести областях Казахстана закрыли дороги из-за угроз для безопасного проезда
В Абайской области – две автодороги общей протяженностью 329 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):
- автодорога Караганды – Аягоз – Бугаз, участок г. Аягоз – п. Бугаз, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Омск – Майкапчагай, участок п. Калбатау – п. Кокпекты, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
В Актюбинской области – три автодороги общей протяженностью 1093 км (в связи с переливом талых вод и с частичным разрушением подхода к мосту, в том числе подтопление п. Кобда):
- автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, граница Кандыагаш и Эмба, п. Шалкар – развилка М-32 и А-26, ограничено движение для всех видов автотранспорта.
- автодорога Самара – Шымкент, граница ЗКО и поселка Маржанбулак, поселок Карабутак-граница Кызылординской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. АЗС "ЭкоОйл" – поселок Карабутак, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта.
- автодорога Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, поселок Карабутак-граница Костанайской области, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.
В Западно-Казахстанской области – одна автодорога общей протяженностью 260 км (в связи с переливом талых вод в Актюбинской области):
- автодорога Самара – Шымкент, участок поселка Жымпиты – граница Актюбинской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.
В Карагандинской области – две автодороги общей протяженностью 38 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):
- автодорога Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау – поселки Алгабас и Акмешит, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Кызылорда – Павлодар км 872-891, участок п. Красная поляна – п. Кулайгыр, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
В Костанайской области – две автодороги общей протяженностью 161 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):
- автодорога Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-386, участок границы Актюбинской области и поселка Денисовка, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
- подъезд к село Мариновка, км 0-9. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
В Кызылординской области – одна автодорога общей протяженностью 117 км (в связи с закрытием движения в Актюбинскую область):
- автодорога Самара – Шымкент, граница Актюбинской области и Аральска, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
"Напоминаем, что по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1998 км или 7,99 % от всей сети. На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 506 единиц техники и 748 человек"."КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что четыре республиканские трассы в Казахстане закрыли из-за непогоды.
Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 29 марта объявлено штормовое предупреждение.