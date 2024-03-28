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В шести областях Казахстана закрыли дороги из-за угроз для безопасного проезда

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 01:56 Фото: polisia.kz
По состоянию на 29 марта 2024 года в 01:00, в связи с ухудшившимся погодным состоянием было установлено ограничение на движение транспорта. Данное ограничение действует на 11 автодорог республиканского значения в шести областях страны, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области – две автодороги общей протяженностью 329 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):

  • автодорога Караганды – Аягоз – Бугаз, участок г. Аягоз – п. Бугаз, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
  • автодорога Омск – Майкапчагай, участок п. Калбатау – п. Кокпекты, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

В Актюбинской области – три автодороги общей протяженностью 1093 км (в связи с переливом талых вод и с частичным разрушением подхода к мосту, в том числе подтопление п. Кобда):

  • автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, граница Кандыагаш и Эмба, п. Шалкар – развилка М-32 и А-26, ограничено движение для всех видов автотранспорта.
  • автодорога Самара – Шымкент, граница ЗКО и поселка Маржанбулак, поселок Карабутак-граница Кызылординской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. АЗС "ЭкоОйл" –  поселок Карабутак, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта.
  • автодорога Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, поселок Карабутак-граница Костанайской области, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.

В Западно-Казахстанской области – одна автодорога общей протяженностью 260 км (в связи с переливом талых вод в Актюбинской области):

  • автодорога Самара – Шымкент, участок поселка Жымпиты – граница Актюбинской области, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте скопление транспорта отсутствует.

В Карагандинской области – две автодороги общей протяженностью 38 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):

  • автодорога Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау – поселки Алгабас и Акмешит, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
  • автодорога Кызылорда – Павлодар км 872-891, участок п. Красная поляна – п. Кулайгыр, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.

В Костанайской области – две автодороги общей протяженностью 161 км (в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта):

  • автодорога Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-386, участок границы Актюбинской области и поселка Денисовка, ограничено движение для грузовых видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
  • подъезд к село Мариновка, км 0-9. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.

В Кызылординской области – одна автодорога общей протяженностью 117 км (в связи с закрытием движения в Актюбинскую область):

  • автодорога Самара – Шымкент, граница Актюбинской области и Аральска, ограничено движение для всех видов автотранспорта. В данном месте участка скопление транспорта отсутствует.
"Напоминаем, что по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1998 км или 7,99 % от всей сети. На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 506 единиц техники и 748 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что четыре республиканские трассы в Казахстане закрыли из-за непогоды.

Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 29 марта объявлено штормовое предупреждение.

Елена Беляева
Абайская область Казавтожол Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область
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