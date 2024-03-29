"Майкаинзолото" отрицает прямую связь между обвалом на шахте и крушением автобуса с людьми

АО "Майкаинзолото" обратилось в суд с иском к Комитету труда и соцзащиты и Комитету промбезопасности МЧС по поводу выводов комиссии о причинах гибели четырех спасателей 4 января 2024 года. Дело рассматривает Специализированный межрайонный адмсуд города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Часть выводов по итогам расследования несчастного случая предприятие считает несостоятельными и просит отменить. В иске говорится, что водитель автобуса мог остановиться перед провалом и избежать падения.



Комиссия представила акт расследования 24 января. Ее члены напрямую связали несчастный случай с обвалом на технологической дороге, по которой ночью ехали спасатели, не обладающие полной информацией о ЧП. В акте также указано, что к обрушению грунта в очистное пространство шахты привели нарушения организации производства работ, а также отсутствие должного контроля за процессами.

Однако "Майкаинзолото" считает, что причинно-следственная связь между обвалом и последующей смертью людей не установлена.

"Как видно из экспертных заключений, целью проведения экспертиз являлось определение причин провала земной поверхности на месторождении "Майкаин" и выдача рекомендаций по предотвращению или снижению рисков внезапного обрушения налегающей толщи. Другими словами, перед экспертами вопрос "об определении причин группового несчастного случая" не ставился, соответственно, ссылки в разделе 4 Акта специального расследования на экспертные заключения перечисленных выше экспертных организаций являются необоснованными и незаконными", – говорится в иске.

В исковом заявлении утверждается, что сотрудники Республиканского центрального штаба профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (РЦШ ПВАСС) могли избежать несчастного случая.

"Из материалов специального расследования группового несчастного случая видно, что обрушение произошло в 00:58. Спасатели, получив от диспетчера сообщение о "грохоте и падении камней недалеко от помещения охраны КПП возле ствола "Вспомогательная", выехали на вызов через 16 минут – в 01:14. На видео, имеющемся в материалах расследования, зафиксирован момент падения автобуса со спасателями в образовавшуюся вследствие обрушения воронку. Из данного видео видно, что следом за автобусом движется другой автомобиль, который успевает остановиться. Данный факт дает основание полагать, что возможность избежать несчастного случая имелась, так как к моменту прибытия спасателей обрушение уже произошло, и при должной осмотрительности водитель мог остановиться перед возникшей опасностью, что, учитывая характер их работы, связанный с проведением аварийно-спасательных работ на опасном производственном объекте, предполагается", – указывается в иске.

Кроме того, представители золотодобывающего предприятия просят исключить работников и руководство "Майкаинзолото" из числа ответственных за несчастный случай лиц. Они указывают, что погибшие работали в "РЦШ ПВАСС".

Рассмотрение резонансного дела находится на стадии предварительного слушания. Основное разбирательство стартует 16 апреля.

Как сообщалось, ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Однако двоих спасателей – водителя Айыпа Тлеупбергенова и Айдоса Шаймердена – не нашли до сих пор, поиски приостановили 23 февраля. Родственники пропавших просят найти их родных.

Шахта предприятия также не работает, ее запуск планируется 1 апреля после устранения выявленных нарушений в производстве.

Сообщалось, что руководство района организует обследование прилегающей к поселку Майкаин территории на предмет возможных рисков для близлежащих жилых домов.