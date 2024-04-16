Причину образования масштабных паводков в СКО назвал аким Гауез Нурмухамбетов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 апреля 2024 года осмотрел Петропавловский гидроузел. Построенный в 1973 году объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, паводки в регионе образовались из-за талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области.

Особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль.

Он отметил, что в противопаводковых мероприятиях принимают активное участие 2500 волонтеров. В регион прибыло 300 тонн гуманитарной помощи.

Командующий войсками регионального командования "Астана" Ержан Ибраев доложил главе государства о том, что по линии оборонного ведомства для ликвидации чрезвычайной ситуации в СКО задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники.

Основные усилия группировки сосредоточены на заготовке мешков с песком, оборудовании ограждающей защитной насыпи и укреплении имеющихся заграждений на подступах к районам Петропавловска и населенным пунктам Кызылжарского района. Всего с начала работ военными во взаимодействии с местными исполнительными органами оборудованы и укреплены защитные насыпи общей протяженностью более 15 км.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени.

Для этого задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью в 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, который позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.

Директор РГП ПХВ "Казводхоз" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным. На сегодняшний день оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.

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Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. После облета подтопленных территорий СКО глава государства встретился с жителями, эвакуированными из-за наводнения.