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Президент поставил жесткие сроки на восстановление регионов после паводков

президент Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:10 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев рассказал, в течение какого времени пострадавшим от паводков казахстанцам выплатят компенсацию и восстановят дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании XXXIIІ сессии АНК глава государства подчеркнул, что общая победа над природной стихией не за горами. И после ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов.

"Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – пять летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в результате масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Поэтому все пострадавшие получат единовременную выплату, а после оценки ущерба выплатят компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество. Также государство отремонтирует поврежденные дома или построит новые вместо разрушенных.

"При этом следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения. Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан", – заявил Токаев.

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20 марта глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Единство. Созидание. Прогресс".

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