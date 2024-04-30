Создать республиканскую водную комиссию предложил депутат

Фото: akorda.kz

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в эфире общенационального телемарафона "Біз біргеміз", посвященного пострадавшим от паводков казахстанцам, предложил создать республиканскую водную комиссию по возврату незаконно переданных в частные руки дамб и плотин, сообщает Zakon.kz.

Базарбек озвучил меры, которые позволят в будущем минимизировать риски масштабных паводков в Казахстане. "В первую очередь нужно создать республиканскую водную комиссию по аналогии с земельной комиссией. Вы знаете, что есть земельная комиссия. По результатам ее работы государству возвращено 10 млн га. В рамках водной комиссии необходимо проверить законность передачи (в частные руки. – Прим. ред.) в свое время водных объектов – водохранилищ, дамб, плотин. Необходимо проверить с участием представителей прокуратуры, Антикоррупционной службы, Министерства водных ресурсов, депутатов парламента. И незаконно переданные объекты, а также объекты, по которым не проводятся меры по обслуживанию, нужно вернуть государству", – отметил мажилисмен. Кроме того, он предлагает проводить космомониторинг, автоматизировать систему управления водными ресурсами, а также объединить водный и земельные кадастры. 30 апреля в общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз" рассказали, какую помощь оказывает бизнес пострадавшим от паводков.

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