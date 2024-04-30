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Создать республиканскую водную комиссию предложил депутат

Казахстан, помощь, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 20:56 Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в эфире общенационального телемарафона "Біз біргеміз", посвященного пострадавшим от паводков казахстанцам, предложил создать республиканскую водную комиссию по возврату незаконно переданных в частные руки дамб и плотин, сообщает Zakon.kz.

Базарбек озвучил меры, которые позволят в будущем минимизировать риски масштабных паводков в Казахстане.

"В первую очередь нужно создать республиканскую водную комиссию по аналогии с земельной комиссией. Вы знаете, что есть земельная комиссия. По результатам ее работы государству возвращено 10 млн га. В рамках водной комиссии необходимо проверить законность передачи (в частные руки. – Прим. ред.) в свое время водных объектов – водохранилищ, дамб, плотин. Необходимо проверить с участием представителей прокуратуры, Антикоррупционной службы, Министерства водных ресурсов, депутатов парламента. И незаконно переданные объекты, а также объекты, по которым не проводятся меры по обслуживанию, нужно вернуть государству", – отметил мажилисмен.

Кроме того, он предлагает проводить космомониторинг, автоматизировать систему управления водными ресурсами, а также объединить водный и земельные кадастры.  

30 апреля в общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз" рассказали, какую помощь оказывает бизнес пострадавшим от паводков. 

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