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Какие метеоусловия обещают казахстанское синоптики 1 мая

Какие метеоусловия обещают казахстанское синоптики 1 мая, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 02:19 Фото: freepik
По информации "Казгидромет" в среду 1 мая в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия, то есть загрязнения воздуха не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и дождя со снегом. 

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Заморозки и дождь со снегом прогнозируют на 1 мая в ряде областей Казахстана
Елена Вебер
Погода Казахстан 2024 год Штормовые предупреждения
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