Какие метеоусловия обещают казахстанское синоптики 1 мая

Фото: freepik

По информации "Казгидромет" в среду 1 мая в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия, то есть загрязнения воздуха не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

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