Досаев сменил главу управления развития коммунальной инфраструктуры

В Алматы сменили руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры. Им стал Дулат Ашкенов, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 4 мая 2024 года сказано:

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Дулат Ашкенов".

Дулат Ашкенов родился 7 июня 1987 года. Выпускник Карагандинского государственного технического университета и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности специалиста отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

В разные годы работал в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области.

С 2017 по 2022 год работал в аппарате акима района Есиль города Астаны, занимал руководящие должности в Управлении активов и государственных закупок города Нур-Султан.

С 2022 года до нынешнего назначения работал заместителем руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

30 апреля 2024 года сообщалось о назначении руководителя Управления градостроительного контроля города. Им стал Данияр Кирикбаев.